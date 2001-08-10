Тихоокеанское
Проезд по участку ул. Физкультурной в Южно-Сахалинске закроют на два дня
09:01, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке волонтеры пытаются освободить от петли детёныша косатки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке продолжается спасательная операция по освобождению детёныша косатки из пластиковой петли. После нескольких недель поисков волонтеры нашли его в Авачинском заливе, пишет ИА «Кам 24» со ссылкой на телеграмм-канал «Друзья океана».

После многодневных поисков научная группа наконец-таки встретила в Авачинском заливе семью Вилли с детёнышем в пластиковом кольце. Однако попытка волонтеров освободить животное из смертельной ловушки не увенчалась успехом.

«Это очень сложно, я даже не знаю таких случаев, когда с детёнышей косаток снимают ленты. Если мы их встретим, мы конечно попробуем еще раз. Мы тренировались делать это, но реального опыта у нас нет. Сегодня мы его немного получили», - сообщила в телеграмм-канале руководитель спасательной операции Татьяна Ивкович.

Как сообщало ИА «Кам 24», в начале июля в районе мыса Шипунский учёные заметили знакомую семью косаток. Самка недавно родила детёныша. Совсем крошечный, он попал в петлю пластиковой ленты или верёвки – мусора, оставленного человеком. На поиски семьи косаток отправились добровольцы, которые попытаются освободишь детёныша из смертельной ловушки.

