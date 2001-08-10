Гастрономический марафон в Южно-Сахалинске предлагает специальные сеты по фиксированным ценам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
До 31 августа гости и жители города могут попробовать уникальные сеты и специальные предложения от лучших заведений. Главным ингредиентом большинства блюд стал лосось, который шеф-повара приготовили по авторским рецептам.
Как сообщает ТИА "Острова" в администрации города, четыре ресторана предлагают сеты из трех блюд за 1500 рублей, а остальные - варианты за 750, 1000 и 1250 рублей. Среди участников - кафе «Асахикава», ресторан «Гиорги», суши-бар «Юзу» и другие популярные заведения.
Один из самых ярких участников - ресторан «Кафаница Плескавица», где шеф-повар Марко Радованович приготовил рыбную чорбу с горбушей, палтусом и семгой. «Это острый густой суп с чесноком и белым вином, на приготовление которого уходит 4-5 часов», - рассказал Радованович.
Полный список участников и их меню опубликовали на сайте администрации Южно-Сахалинска. Кульминацией марафона станет фестиваль «Остров-рыба», который пройдет 13 сентября.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:15 8 Августа Сахалинский предприниматель похитил 21 миллион бюджетных средств
12:27 8 Августа В Южно-Сахалинске провели мастер-класс по нивхским орнаментам
16:44 8 Августа Сильный дождь прогнозируется на северных Курилах
17:06 8 Августа Исследование выявило отношение жителей Южно-Сахалинска к использованию ИИ при найме на работу
09:24 18 Июля Жители холмской пятиэтажки блокируют проведение капитального ремонта
17:30 18 Июля В Южно-Сахалинске ограничат движение на трех улицах из-за ремонтных работ
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
17:04 22 Июля В Аниве отец пытался спасти тонущего сына и погиб вместе с ним
Выбор редакции
- 14:40 Вчера Южно-Сахалинск примет XII Кубок мэра по теннису
- 15:15 13 Августа Сахалинская библиотека отметила 78-летие праздничной программой
- 11:58 12 Августа Экспорт рыбы из Приморья и Сахалина за неделю вырос почти вчетверо
- 11:23 11 Августа В Южно-Сахалинске наградили активистов за вклад в развитие спорта
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?