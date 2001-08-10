Гастрономический марафон в Южно-Сахалинске предлагает специальные сеты по фиксированным ценам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

До 31 августа гости и жители города могут попробовать уникальные сеты и специальные предложения от лучших заведений. Главным ингредиентом большинства блюд стал лосось, который шеф-повара приготовили по авторским рецептам.

Как сообщает ТИА "Острова" в администрации города, четыре ресторана предлагают сеты из трех блюд за 1500 рублей, а остальные - варианты за 750, 1000 и 1250 рублей. Среди участников - кафе «Асахикава», ресторан «Гиорги», суши-бар «Юзу» и другие популярные заведения.

Один из самых ярких участников - ресторан «Кафаница Плескавица», где шеф-повар Марко Радованович приготовил рыбную чорбу с горбушей, палтусом и семгой. «Это острый густой суп с чесноком и белым вином, на приготовление которого уходит 4-5 часов», - рассказал Радованович.

Полный список участников и их меню опубликовали на сайте администрации Южно-Сахалинска. Кульминацией марафона станет фестиваль «Остров-рыба», который пройдет 13 сентября.