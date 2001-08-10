Тихоокеанское
За полгода на Сахалине выявили пять фальшивых банкнот крупного номинала
14:45, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Пропавшая у острова Монерон женщина-дайвер спасена

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Женщина-дайвер была обнаружена спасательным судном в 15 км от берега и доставлена на остров Монерон. Пострадавшая была осмотрена медицинским работником, входящим в состав группы спасателей МЧС России.

Напомним, 13 августа в службу 112 поступило сообщение о том, что в районе острова Монерон во время погружения в составе группы, один из дайверов пропал. К поисковым мероприятиям был привлечен вертолет Ми-8 со спасателями МЧС России.

В поисковой операции участвовали 17 человек и 4 единицы техники, из них от МЧС России - 8 специалистов и вертолет Ми-8.

