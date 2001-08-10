Южно-Сахалинск получил 12 новых газомоторных автобусов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск продолжает обновлять общественный транспорт: город закупил 12 современных автобусов марки "Ютонг". Новая техника оснащена кондиционерами, видеонаблюдением и пандусами для маломобильных пассажиров, что повысит комфорт передвижения по городу.

Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии, парк муниципального перевозчика пополнили машины среднего класса, работающие на газомоторном топливе. Каждый автобус рассчитан на 55 пассажиров и оборудован системами бескондукторной оплаты, низкопольной конструкцией и местами для водителей. По словам заместителя генерального директора АО "Транспортная компания" Романа Одинцова, новые автобусы заменят устаревшие модели и улучшат качество обслуживания на маршрутах.

Сейчас специалисты компании готовят технику к выходу на линии: завершают техосмотр и оформляют документы. Ожидается, что автобусы начнут перевозить пассажиров уже в сентябре. Маршруты для них определят с учетом пассажиропотока и потребностей жителей.

Транспортная реформа стартовала в Южно-Сахалинске в 2022 году по инициативе мэра Сергея Надсадина и при поддержке губернатора Валерия Лимаренко. Обновление автопарка - ключевой этап программы, направленной на создание современной и доступной транспортной системы. Как отметили в администрации, модернизация инфраструктуры поможет сделать передвижение по городу удобнее для всех категорий пассажиров.