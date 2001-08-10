Тихоокеанское
информационное агентство
15 Августа 2025
Сейчас 08:19
79,77|93,06
За полгода на Сахалине выявили пять фальшивых банкнот крупного номинала
13:19, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине военные осваивают управление боевыми дронами

На Сахалине военные осваивают управление боевыми дронами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине стартовал новый курс подготовки операторов боевых беспилотников для военнослужащих-контрактников. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, программа обучения включает как теоретические занятия, так и сложные практические упражнения с учетом опыта специальной военной операции.

На первом этапе будущие операторы осваивают управление дронами на компьютерных симуляторах. После этого они переходят к реальным полетам, где учатся проводить разведку местности и точно сбрасывать гранаты в условные цели - люки боевых машин и окопы. Особое внимание уделяют работе с быстрыми FPV-дронами - для них построили специальную трассу с препятствиями, имитирующими полевые укрепления.

"Мы максимально приближаем условия обучения к реальным боевым задачам, - отметили в ведомстве. - Опыт наших коллег из гвардейского армейского корпуса ВВО активно используют при составлении программы". Курс включает все современные методы управления.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?