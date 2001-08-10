На Сахалине военные осваивают управление боевыми дронами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине стартовал новый курс подготовки операторов боевых беспилотников для военнослужащих-контрактников. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, программа обучения включает как теоретические занятия, так и сложные практические упражнения с учетом опыта специальной военной операции.

На первом этапе будущие операторы осваивают управление дронами на компьютерных симуляторах. После этого они переходят к реальным полетам, где учатся проводить разведку местности и точно сбрасывать гранаты в условные цели - люки боевых машин и окопы. Особое внимание уделяют работе с быстрыми FPV-дронами - для них построили специальную трассу с препятствиями, имитирующими полевые укрепления.

"Мы максимально приближаем условия обучения к реальным боевым задачам, - отметили в ведомстве. - Опыт наших коллег из гвардейского армейского корпуса ВВО активно используют при составлении программы". Курс включает все современные методы управления.