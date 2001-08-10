Южно-Сахалинск выбирает лучший подъезд
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске началось голосование за лучшие подъезды в рамках ежегодного городского конкурса. Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии города, с 14 по 24 августа жители могут выбрать самые ухоженные и креативные подъезды через мобильное приложение "Острова.65".
В этом месяце за звание лучших борются два подъезда: на улице Есенина (номинация "Самый технологичный") и в переулке Мичурина ("Самый креативный"). Победители ежемесячных голосований примут участие в областном этапе конкурса, который пройдет в декабре. Эксперты оценят подъезды в четырех номинациях, включая "Самый уютный" и "Самый зеленый".
Конкурс проходит в рамках губернаторского проекта "Забота. Защита. Уважение" при финансовой поддержке областного и городского бюджетов. "Этот конкурс не только улучшает внешний вид домов, но и объединяет жителей в стремлении сделать город комфортнее", - отметили в администрации города.
