За полгода на Сахалине выявили пять фальшивых банкнот крупного номинала
12:50, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В аэропорту Южно-Сахалинска установили электронные табло с расписанием автобусов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аэропорт Южно-Сахалинска запустил новую электронную систему информирования о городских автобусах. Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, интерактивные табло показывают маршруты и время прибытия транспорта, помогая пассажирам быстрее добраться до нужного места в городе.

В терминале установили два типа информационных дисплеев: интерактивные схемы движения в залах прилета и вылета, а также электронные табло у автобусных остановок. На экранах отображаются номера маршрутов, конечные остановки и точное время до прибытия транспорта. Особенно востребованы маршруты №3, 8 и 63, которые связывают аэропорт с центром и отдаленными районами города.

"Мы реализовали этот проект по просьбам пассажиров, которые хотели более удобной навигации, - пояснила специалист Центра управления городской мобильностью Анна Сиговатова. - Уже в первые дни заметили, что люди стали меньше обращаться в справочную и тратить меньше времени на ожидание".

