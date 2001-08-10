Росгвардия за неделю изъяла 23 единицы оружия на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине продолжаются масштабные проверки соблюдения правил оборота оружия. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Росгвардии по Сахалинской области, за последнюю неделю инспекторы проверили более 75 мест хранения оружия у граждан и организаций.

Сотрудники ведомства выявили 13 административных правонарушений, преимущественно связанных с просроченными разрешениями на хранение и ношение оружия. В результате проверок росгвардейцы изъяли 23 единицы огнестрельного оружия и аннулировали 9 разрешений. Основные причины изъятий - непрохождение владельцами обязательных проверок знаний и медицинских освидетельствований, а также уголовное преследование одного из владельцев охотничьего оружия.

Параллельно ведомство рассмотрело 175 заявлений на предоставление госуслуг в сфере оборота оружия. С началом осеннего охотничьего сезона Росгвардия напоминает: оружие необходимо хранить в специальных сейфах, а транспортировать - в разряженном состоянии и отдельно от патронов. Шесть единиц оружия и 69 патронов сахалинцы сдали добровольно в ходе проводимых мероприятий.