Новый состав Консультационного совета акционеров ВТБ приступил к работе
В банке ВТБ состоялось первое заседание нового состава Консультационного совета акционеров (КСА) ВТБ – независимого экспертно-консультативного органа, представляющего интересы миноритарных акционеров. В заседании приняли участие 12 членов совета, избранных по результатам голосования акционеров ВТБ в мае-июне 2025 года.
«Консультационный совет – это мост между розничными акционерами и банком. Мы всегда исходили и будем исходить из того, что члены КСА выражают интересы всех своих избирателей – розничных акционеров ВТБ. Сейчас мы вышли на уровень высокой прибыльности, вернулись к выплатам дивидендов, причем с высокой доходностью, выстраиваем активные коммуникации с розничными инвесторами, используя различные каналы, и рассчитываем, что КСА также будет активно участвовать в продвижении инвестиционной истории ВТБ на розничном рынке. В свою очередь мы будем поддерживать новый состав КСА и приложим все усилия, чтобы обеспечить преемственность и непрерывность работы совета. Учитывая богатый профессиональный опыт членов КСА, мы рассчитываем на открытый диалог и совместную работу, направленную на содействие устойчивому развитию банка», – отметил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
В ходе заседания Дмитрий Пьянов рассказал о важнейших решениях, которые были приняты с помощью членов КСА прошлых созывов, среди которых – обратный выкуп акций в 2012 году, принятие кодекса корпоративного управления в 2015 году, организация краудсорсингового проекта по сбору предложений в стратегию развития ВТБ в 2016 году, внедрение первой в России программы льгот и привилегий для акционеров в 2017 году, а также создание в 2022 году Ассоциации розничных инвесторов, которая сегодня представляет интересы всех российских акционеров. Он также отметил важность просветительской деятельности и участия членов КСА в разработке программ по финансовой грамотности. Затем представил финансовые результаты деятельности группы ВТБ за первое полугодие 2025 года и ответил на вопросы членов КСА.
Руководитель службы по работе с акционерами Владимир Хоткин рассказал о месте и роли КСА в корпоративном управлении банка, каналах взаимодействия с членами совета, а также представил портрет акционера ВТБ. В повестку заседания также вошли вопросы организации работы нового состава совета и выборов его председателя. Большинством голосов на пост председателя был избран Сергей Гаврилов. В своем выступлении Сергей Гаврилов обозначил приоритетные направления работы КСА V созыва: совершенствование системы корпоративного управления, содействие присоединению к программе создания акционерной стоимости, развитие инвестиционной культуры, повышение вовлеченности акционеров, расширение каналов коммуникации с ними, развитие модели разумного инвестирования и долгосрочного владения акциями.
