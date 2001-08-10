МТС проведет для сахалинцев инклюзивный карьерный марафон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ — Цифровая экосистема МТС объявляет о старте инклюзивного марафона «Карьера без лимитов» для профессионалов с инвалидностью. С 11 августа по 30 сентября 2025 года жители Сахалинской области смогут получить практические инструменты для развития карьеры и изучить актуальные вакансии экосистемы МТС.

На марафоне участники смогут отработать навыки построения карьеры – научатся создавать правильное резюме с помощью искусственного интеллекта, потренируются проходить собеседования и получат обратную связь от HR МТС.

Также островитяне смогут узнать о корпоративной культуре МТС во время коротких онлайн-встреч, а эксперты компании познакомят с направлениями бизнеса: финтех, медиа, реклама, кикшеринг, информационные технологии и телеком.

Карьерный марафон пройдет на онлайн-платформе, адаптированной в том числе для людей с инвалидностью по зрению и слуху. Для участия в марафоне необходимо зарегистрироваться.

«МТС уже много лет реализует комплексную программу помощи людям с особыми потребностями по разным направлениям - от инклюзивного трудоустройства до специализированного контента. Мы создаем равные карьерные возможности для всех желающих, независимо от обстоятельств и особенностей здоровья. Наша задача — создать среду, где каждый может раскрыть свои таланты и построить карьеру», — отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

Фото: МТС