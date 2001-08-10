Аналитика ВТБ: россияне сохранили тренд на сбережение
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По оценкам ВТБ, в июле портфель пассивов физлиц в российских банках вырос на 793 млрд рублей. Тренд на сбережение продолжается, несмотря на снижение ставок. С начала года россияне увеличили объем накоплений на 6% – сейчас он превышает 61 трлн рублей.
Основной драйвер роста рынка сбережений – вклады в национальной валюте, на которые приходится почти 90% общего прироста рынка в рублях. Из почти 800 млрд рублей роста рынка в июле более 600 млрд пришлось именно на рублевые средства. Рост сбережений в национальной валюте – 7,5% с начала года.
В ВТБ объем пассивов физических лиц с начала года достиг 11,2 трлн рублей, из которых более 10,6 трлн пришлось на рублевые вложения.
«Рынок сбережений продолжает рост: хоть и умеренными темпами, но стабильный. С началом цикла смягчения ДКП мы видим, как формируется тренд на поворот в сторону инвестиционных стратегий, способных обеспечить более высокую доходность в долгосрочной перспективе. Тем не менее, вклады остаются понятным, доступным и доходным инструментом для накопления средств. И розничные вкладчики, и инвесторы продолжают держать средства в банке и не спешат отказаться от пассивного дохода, который по-прежнему превышает инфляцию», – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
