Капремонт улицы Хабаровской в Южно-Сахалинске выходит на финишную прямую

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин лично проверил ход капитального ремонта улицы Хабаровской во время выездного совещания. Глава города потребовал от подрядчика ускорить работы и завершить асфальтирование участка от Комсомольской до Физкультурной к концу августа.

Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии города, на сегодняшний день рабочие уже проложили инженерные коммуникации, установили опоры освещения и подготовили щебеночное основание. "Сейчас мы монтируем бортовые камни и готовимся к укладке тротуарной плитки и асфальта", - пояснил начальник участка подрядной организации ООО "Интерстрой" Андрей Бородин. После завершения работ ширина проезжей части останется прежней, но появятся новые пешеходные и велосипедные зоны.

Сергей Надсадин отметил, что, несмотря на соблюдение общего графика, некоторые этапы ремонта идут с задержкой. "Это важная дорога в центре города, и меня не устраивает, что обещания жителям выполняются не в полном объеме", - заявил мэр. Для контроля ситуации глава города поручил усилить ежедневный мониторинг работ и пообещал продолжить личные проверки объекта.