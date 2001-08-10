Федор Конюхов посетил Камчатку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Камчатский край посетил известный путешественник Федор Конюхов, пишет ТК "41 Регион", ссылаясь на слова туристов, заметивших его накануне, 12 августа, при подъеме на вулкан Горелый.
Также информацию о визите в край Федор Конюхов разместил в своем телеграм-канале. Он отметил, что не был на полуострове более трех десятилетий.
"Прибыл с нашей командой на Камчатку. Более 30 лет не был в этом крае. День начался с визита в Институт вулканологии и сейсмологии г. Петропавловск - Камчатский. Вулканы и землетрясения - специализация этой научно- исследовательской организации. Экскурсию по музею провел директор института Алексей Юрьевич Озеров", - сообщил путешественник.
Отметим, Федор Конюхов - яхтенный капитан. Пилот свободного аэростата. Совершил четыре кругосветных плавания на яхтах.
