Девять школ Южно-Сахалинска получили современное оборудование для уроков патриотического воспитания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В девяти школах Южно-Сахалинска завершают оборудование современных кабинетов для нового предмета "Основы безопасности и защиты Родины". С сентября 2024 года дисциплина заменила традиционный курс ОБЖ, добавив в программу патриотическое воспитание и практические навыки защиты государства.

Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, проект реализуют в рамках федеральной программы "Все лучшее детям". "Гимназия №3 уже полностью готова к занятиям, - отметила заместитель директора департамента Светлана Захарова. - Еще восемь школ получат новое оборудование до конца месяца". В список вошли образовательные учреждения №6, 8, 11, 13, 18, 26, 31 и 32.

Учитель гимназии №3 Андрей Бабкин поделился деталями: "Мы получили 26 видов оборудования - от макетов автоматов Калашникова до современных дронов. Теперь школьники не только изучают теорию, но и собирают беспилотники, отрабатывают тактическую медицину, учатся пользоваться радиостанциями». Депутат городской думы Денис Раздобреев добавил, что предмет формирует у детей "осознанный патриотизм и готовность защищать страну".

Проект реализуют в рамках национальной программы "Молодежь и дети" при поддержке губернатора Валерия Лимаренко. В школах уже проводят "Зарницу" и другие военно-патриотические игры, а к 2026 году современные кабинеты ОБЗР появятся во всех образовательных учреждениях области.