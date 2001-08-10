Гранатомётчики на Сахалине учатся вести огонь в разных условиях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские военные начали обучение с новыми учебными приспособлениями для гранатомётов. Гвардейцы армейского корпуса Восточного военного округа отрабатывают стрельбу из РПГ-7В на полигоне "Троицкий", используя специальные устройства, которые позволяют вести огонь патронами калибра 5,45 мм.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, военные учатся не только стрельбе, но и другим важным навыкам. Они отрабатывают разведку целей, выбор и маскировку огневых позиций, а также определяют исходные данные для стрельбы в различных погодных условиях. Опытные инструкторы, участвовавшие в специальной военной операции, помогают бойцам освоить дневные и ночные приборы наблюдения.
В ближайшее время гранатомётчикам предстоит выполнить более сложные задачи. Им нужно будет поразить мишени, имитирующие танки, бронетехнику и живую силу условного противника, используя уже боевые снаряды. Кроме того, военные отработают взаимодействие в составе подразделения, что особенно важно для выполнения боевых задач в реальных условиях.
