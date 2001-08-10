Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайском районе проходит муниципальный конкурс "Лучший двор". Состязание на лучшее украшение придомового пространства проводится ежегодно. В этом году заявки на участие подали жильцы десяти многоквартирных домов в Поронайске и в селе Восток.

Осмотр придомовых территорий провела конкурсная комиссия, состоящая из специалистов администрации, депутатов собрания, активистов партии "Единая Россия" и общественников.

Свои оригинальные идеи по благоустройству придомовых территорий местные жители воплощают в трех номинациях – "Самый зеленый двор", "Самый уютный двор", "Самый креативный двор".

Кто-то своими руками мастерит клумбы из подручных материалов, высаживает однолетние и многолетние виды растений, кустарники, деревья, кто-то украшает красивыми кашпо и рассадой подоконники первых этажей и входные группы подъездов.

Победителей конкурса станут известны после 20 августа. Лучшие дворы будут награждены сертификатами на благоустройство придомовых территорий.