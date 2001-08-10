Тихоокеанское
информационное агентство
13 Августа 2025
Сейчас 11:42
79,87|92,86
В Южно-Сахалинске Honda сбила мотоциклиста без прав
18:02, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

За звание "Лучшего двора" борются 10 дворовых территорий Поронайского района

За звание

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайском районе проходит муниципальный конкурс "Лучший двор". Состязание на лучшее украшение придомового пространства проводится ежегодно. В этом году заявки на участие подали жильцы десяти многоквартирных домов в Поронайске и в селе Восток.

Осмотр придомовых территорий провела конкурсная комиссия, состоящая из специалистов администрации, депутатов собрания, активистов партии "Единая Россия" и общественников.

Свои оригинальные идеи по благоустройству придомовых территорий местные жители воплощают в трех номинациях – "Самый зеленый двор", "Самый уютный двор", "Самый креативный двор".

Кто-то своими руками мастерит клумбы из подручных материалов, высаживает однолетние и многолетние виды растений, кустарники, деревья, кто-то украшает красивыми кашпо и рассадой подоконники первых этажей и входные группы подъездов.

Победителей конкурса станут известны после 20 августа. Лучшие дворы будут награждены сертификатами на благоустройство придомовых территорий.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?