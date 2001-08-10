Эксперты МТС рассказали, как сахалинцам сэкономить на связи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Собрали три лайфхака, которые помогут потратить на интернет и мобильную связь меньше, а получить - больше.

1. Использовать конвергентные тарифы

Как правило, самые выгодные тарифы — конвергентные, то есть объединяющие в одном предложении сразу несколько сервисов. В среднем за такой тариф абонент платит на 40% меньше, чем за каждую услугу по отдельности. Кроме того, управлять всеми услугами через одно приложение и платить с одного счёта очень удобно. Такой подход делает расходы на связь максимально прозрачными.

2. Следить за своими подписками на телефоне

Проверить, есть ли у вас платные подписки, можно в личном кабинете или приложении сотового оператора. Здесь же можно управлять ими, например, отключить те, которые не нужны. Для детальной информации о списаниях можно заказать детализацию счёта в личном кабинете или приложении.

3. Подключить безлимитный мобильный интернет

Бесплатно получить безлимитный мобильный интернет жители Сахалинской области могут на тарифах МТС для мобильной связи «РИИЛ» и «МТС Больше». При подключении нового номера на один из перечисленных тарифов безлимитный интернет станет доступен сразу же.

Если абонент уже пользуется одним из подходщих тарифов или только перешёл на него, нужно подключить кубик «Полный безлимит 2.0» в приложении Мой МТС или перейти по ссылке.