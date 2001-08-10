Более 25 тысяч туристов посетили экскурсии в Южно-Сахалинске с начала 2025 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2025 году Южно-Сахалинский культурно-туристический центр (КТЦ) установил рекорд по количеству проведенных экскурсий. С начала года более 25 тысяч человек посетили 260 мероприятий, включая пешие и автобусные экскурсии, что превысило показатели всего 2024 года.

Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, в юбилейный для центра год (организация работает с 2020 года) количество экскурсий увеличилось вдвое - с 150 до 300. "До конца года планируем довести эту цифру до 500, - отметил директор центра Андрей Сухонос. - Особой популярностью пользуются летние маршруты среди как местных жителей, так и гостей из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов России".

Среди новых предложений - историко-краеведческая экскурсия "Река времени" в Синегорск с посещением музея и мастер-классов. Однако главным хитом сезона стала автобусная экскурсия "Город-галерея" по муралам - масштабным росписям на фасадах домов. "Мы не просто показываем картины, а рассказываем историю их создания, - пояснила экскурсовод Татьяна Силачёва. - В маршрут входит около 40 объектов разных тематик".

Гости города отмечают растущую привлекательность Южно-Сахалинска. "Увидев фотографии муралов в интернете, специально приехали из Уфы, - поделилась впечатлениями Василя Валиуллина. - Такого организованного знакомства с уличным искусством не встречала в других городах". Администрация региона продолжает развивать туристическую инфраструктуру, делая акцент на доступность культурных мероприятий для всех категорий посетителей.