Более 25 тысяч туристов посетили экскурсии в Южно-Сахалинске с начала 2025 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В 2025 году Южно-Сахалинский культурно-туристический центр (КТЦ) установил рекорд по количеству проведенных экскурсий. С начала года более 25 тысяч человек посетили 260 мероприятий, включая пешие и автобусные экскурсии, что превысило показатели всего 2024 года.
Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, в юбилейный для центра год (организация работает с 2020 года) количество экскурсий увеличилось вдвое - с 150 до 300. "До конца года планируем довести эту цифру до 500, - отметил директор центра Андрей Сухонос. - Особой популярностью пользуются летние маршруты среди как местных жителей, так и гостей из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов России".
Среди новых предложений - историко-краеведческая экскурсия "Река времени" в Синегорск с посещением музея и мастер-классов. Однако главным хитом сезона стала автобусная экскурсия "Город-галерея" по муралам - масштабным росписям на фасадах домов. "Мы не просто показываем картины, а рассказываем историю их создания, - пояснила экскурсовод Татьяна Силачёва. - В маршрут входит около 40 объектов разных тематик".
Гости города отмечают растущую привлекательность Южно-Сахалинска. "Увидев фотографии муралов в интернете, специально приехали из Уфы, - поделилась впечатлениями Василя Валиуллина. - Такого организованного знакомства с уличным искусством не встречала в других городах". Администрация региона продолжает развивать туристическую инфраструктуру, делая акцент на доступность культурных мероприятий для всех категорий посетителей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:22 Сегодня В Южно-Сахалинске Honda сбила мотоциклиста без прав
09:29 Сегодня Мошенники похитили у сахалинки 160 тысяч рублей
09:58 Сегодня В Приморье сотрудник РЖД погиб из-за укуса насекомого
09:11 Сегодня На Сахалине за сутки зафиксировали более 1500 нарушений ПДД
17:42 7 Августа Фестиваль "Искусство Жизни" открывает третий сезон на Сахалине
10:15 8 Августа Сахалинский предприниматель похитил 21 миллион бюджетных средств
15:11 7 Августа Южные районы Сахалина 8 августа ожидают сильные дожди
14:18 7 Августа Пассажиры раскрасили гигантскую карту России в аэропорту Южно-Сахалинска
09:24 18 Июля Жители холмской пятиэтажки блокируют проведение капитального ремонта
17:30 18 Июля В Южно-Сахалинске ограничат движение на трех улицах из-за ремонтных работ
17:04 22 Июля В Аниве отец пытался спасти тонущего сына и погиб вместе с ним
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
Выбор редакции
- 11:58 Вчера Экспорт рыбы из Приморья и Сахалина за неделю вырос почти вчетверо
- 11:23 11 Августа В Южно-Сахалинске наградили активистов за вклад в развитие спорта
- 12:27 8 Августа В Южно-Сахалинске провели мастер-класс по нивхским орнаментам
- 17:42 7 Августа Фестиваль "Искусство Жизни" открывает третий сезон на Сахалине
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?