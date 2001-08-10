Тихоокеанское
В Южно-Сахалинске Honda сбила мотоциклиста без прав
15:26, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На перекрестке улиц Чехова и Хабаровской в Южно-Сахалинске ограничат движение транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничения вводятся с 20:00 завтрашнего дня, 13 августа, и продлятся до 20 августа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Перекрытие связано с работами по перекладке теплотрассы.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.

