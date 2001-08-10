Новобранцы на Сахалине отработали нормативы огневой подготовки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новобранцы гвардейского мотострелкового соединения на Сахалине успешно прошли первый этап боевой подготовки, выполнив стрельбы из автоматов АК-74 и метание учебных гранат. Молодые бойцы, пополнившие ряды воинской части месяц назад, также отработали сборку-разборку оружия и другие ключевые нормативы.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, в ходе занятий новобранцы не только выполнили начальные стрельбы, но и тренировались в однообразии прицеливания. Каждый военнослужащий перед допуском к боевому оружию отработал упражнения на специально оборудованной учебной площадке. Особое внимание командиры уделили снаряжению магазинов учебными патронами и метанию гранат РГД-5.
Помимо практических навыков, программа подготовки включает изучение тактико-технических характеристик вооружения, основ тактики и требований общевойсковых уставов. Как подчеркнули в командовании, этот этап имеет ключевое значение для превращения новобранцев в подготовленных солдат. В ближайшее время молодое пополнение приступит к более сложным упражнениям в рамках общевойсковой подготовки.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:22 Сегодня В Южно-Сахалинске Honda сбила мотоциклиста без прав
09:29 Сегодня Мошенники похитили у сахалинки 160 тысяч рублей
09:58 Сегодня В Приморье сотрудник РЖД погиб из-за укуса насекомого
09:11 Сегодня На Сахалине за сутки зафиксировали более 1500 нарушений ПДД
17:42 7 Августа Фестиваль "Искусство Жизни" открывает третий сезон на Сахалине
10:15 8 Августа Сахалинский предприниматель похитил 21 миллион бюджетных средств
15:11 7 Августа Южные районы Сахалина 8 августа ожидают сильные дожди
14:18 7 Августа Пассажиры раскрасили гигантскую карту России в аэропорту Южно-Сахалинска
09:24 18 Июля Жители холмской пятиэтажки блокируют проведение капитального ремонта
17:30 18 Июля В Южно-Сахалинске ограничат движение на трех улицах из-за ремонтных работ
17:04 22 Июля В Аниве отец пытался спасти тонущего сына и погиб вместе с ним
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
Выбор редакции
- 11:58 Вчера Экспорт рыбы из Приморья и Сахалина за неделю вырос почти вчетверо
- 11:23 11 Августа В Южно-Сахалинске наградили активистов за вклад в развитие спорта
- 12:27 8 Августа В Южно-Сахалинске провели мастер-класс по нивхским орнаментам
- 17:42 7 Августа Фестиваль "Искусство Жизни" открывает третий сезон на Сахалине
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?