Новобранцы на Сахалине отработали нормативы огневой подготовки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новобранцы гвардейского мотострелкового соединения на Сахалине успешно прошли первый этап боевой подготовки, выполнив стрельбы из автоматов АК-74 и метание учебных гранат. Молодые бойцы, пополнившие ряды воинской части месяц назад, также отработали сборку-разборку оружия и другие ключевые нормативы.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, в ходе занятий новобранцы не только выполнили начальные стрельбы, но и тренировались в однообразии прицеливания. Каждый военнослужащий перед допуском к боевому оружию отработал упражнения на специально оборудованной учебной площадке. Особое внимание командиры уделили снаряжению магазинов учебными патронами и метанию гранат РГД-5.

Помимо практических навыков, программа подготовки включает изучение тактико-технических характеристик вооружения, основ тактики и требований общевойсковых уставов. Как подчеркнули в командовании, этот этап имеет ключевое значение для превращения новобранцев в подготовленных солдат. В ближайшее время молодое пополнение приступит к более сложным упражнениям в рамках общевойсковой подготовки.