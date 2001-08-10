В аэровокзале Южно-Сахалинска создают кинологическую службу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аэропорт Южно-Сахалинска стал первым транспортным предприятием области, где появится собственная кинологическая служба. Четыре инспектора-кинолога и столько же служебных собак уже проходят подготовку и вскоре приступят к патрулированию терминала.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, новый отдел укомплектовали четырьмя специалистами с кинологическим образованием. Сейчас они изучают методы профайлинга, работу досмотрового оборудования и нормы транспортной безопасности. Параллельно формируют команду четвероногих напарников - трех немецких и одну бельгийскую овчарок. Собак специально взяли щенками, чтобы продлить срок их службы, который обычно не превышает 8 лет.

В ближайшие три месяца животных обучат выявлять взрывчатые и наркотические вещества по запаху. Пока щенки привыкают к обстановке аэровокзала, для них оборудовали специальные помещения с рабочими зонами для кинологов. Как отметил начальник службы транспортной безопасности Валентин Лебедев, при создании подразделения использовали опыт ведущих российских аэропортов.

В конце августа кинологи и собаки пройдут первую аттестацию. После завершения обучения они начнут патрулировать терминал и участвовать в досмотре пассажиров, что позволит оперативнее выявлять потенциальные угрозы.