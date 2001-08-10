Жители Южно-Сахалинска превращают дворы в цветущие сады

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители домов №9, 11 и 11А своими руками создают цветущие сады на придомовой территории. Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, инициативу горожан активно поддерживает управляющая компания, помогая с ограждениями и поливом.

Ярким примером стала Татьяна Евдокимова из дома 11А, которая уже несколько лет превращает двор в цветущий оазис. "Началось с нарциссов, потом появились дальневосточные орхидеи, люпины, дубы из желудей и хвойные растения", - делится Татьяна Степановна. Её пример вдохновил соседей - теперь каждый старается внести свой вклад в озеленение двора.

Как отметила директор ЖЭУ-14 Ирина Зиновьева, в этом году благодаря муниципальному гранту жильцы установили новые ограждения для цветников, скамейки и урны. "Мы всегда поддерживаем инициативы жителей по благоустройству", - подчеркнула она. Эта работа вписывается в стратегию мэрии по созданию комфортной городской среды, которую активно продвигает мэр Сергей Надсадин.