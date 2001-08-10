Аналитика ВТБ: спрос на переводы через СБП вырос вдвое

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По данным Банка России, во втором квартале 2025 года через Систему быстрых платежей (СБП) россияне провели рекордные 4,6 млрд операций на сумму 24,8 трлн рублей, что на 62% больше, чем год назад. По мнению экспертов ВТБ, переводы через СБП стали одним из ключевых инструментов транзакций между частными лицами и компаниями за счет удобства, скорости и минимальных комиссий.

Сам ВТБ фиксирует опережающий рынок рост популярности переводов через СБП: по итогам второго квартала 2025 года количество и объем входящих переводов в банк увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это каждый десятый такой перевод в России.

«Система быстрых платежей стала неотъемлемой частью жизни россиян как в части переводов, так и платежей. Сервис стал по-настоящему массовым и удобным решением для повседневных финансовых операций», – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.