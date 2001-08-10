Жители 37 сахалинских сёл получают новые скверы, площадки и освещение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2025 году в 37 сёлах девяти муниципальных образований Сахалинской области планируют реализовать 85 проектов по улучшению общественных пространств. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном министерстве сельского хозяйства, к августу уже завершили 22 объекта благоустройства.

Невельском районе преобразили сквер "Победа" в селе Шебунино - уложили новые плиточные покрытия и обновили памятник воинам ВОВ. В селе Колхозное появилась долгожданная детская площадка, избавив детей от необходимости ходить на другой конец села. В Тымовском районе жители села Кировское наконец получили уличное освещение на улицах Киевской и Новой, о котором давно просили.

В Холмском округе установили освещение в сёлах Пожарское и Чехов, где люди десятилетиями ходили по тёмным улицам. В Чехове также решили проблему подтоплений, обустроив ливнёвку у дома №56 на улице Ленина. В селе Правда капитально отремонтировали хоккейный корт и раздевалки, закупив новое оборудование для заливки катка. Как рассказали в правительстве области, все эти изменения стали возможны благодаря госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" и активности самих жителей.