Художники создают 30 муралов в рамках второго сезона проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 художников из разных регионов России создают более 30 муралов в рамках второго сезона паблик-арт программы "Взгляды". Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, в этом году работы появятся не только в центре города, но и в отдаленных районах - Дальнем, Луговом, Ново-Александровске и других.

Во время рабочей поездки мэр Сергей Надсадин и губернатор Валерий Лимаренко пообщались с московским художником Антоном Спутником, который работает над триптихом "Система координат". "Мы создаем творчески привлекательное пространство, чтобы искусство было доступно каждому жителю", - отметил Надсадин. Художник рассказал, что его работы символизируют жизненный путь человека и связаны с историей Сахалина.

В прошлом году в рамках первого сезона 38 художников создали более 50 объектов уличного искусства. Как рассказали в мэрии, все новые муралы планируют завершить до конца октября. Проект соответствует задачам по развитию современной городской среды, которые ставят губернатор и мэр, превращая фасады домов в новые точки притяжения для горожан и туристов.