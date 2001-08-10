Художники создают 30 муралов в рамках второго сезона проекта "Взгляды" в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
15 художников из разных регионов России создают более 30 муралов в рамках второго сезона паблик-арт программы "Взгляды". Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, в этом году работы появятся не только в центре города, но и в отдаленных районах - Дальнем, Луговом, Ново-Александровске и других.
Во время рабочей поездки мэр Сергей Надсадин и губернатор Валерий Лимаренко пообщались с московским художником Антоном Спутником, который работает над триптихом "Система координат". "Мы создаем творчески привлекательное пространство, чтобы искусство было доступно каждому жителю", - отметил Надсадин. Художник рассказал, что его работы символизируют жизненный путь человека и связаны с историей Сахалина.
В прошлом году в рамках первого сезона 38 художников создали более 50 объектов уличного искусства. Как рассказали в мэрии, все новые муралы планируют завершить до конца октября. Проект соответствует задачам по развитию современной городской среды, которые ставят губернатор и мэр, превращая фасады домов в новые точки притяжения для горожан и туристов.
