Мэр Южно-Сахалинска наградил работников завода за помощь участникам СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Накануне Дня строителя мэр города Сергей Надсадин вручил награды сотрудникам завода имени М.А. Федотова, которые активно помогают военнослужащим. Коллектив предприятия занимается ремонтом техники для фронта, сбором гуманитарной помощи и поддержкой семей мобилизованных.

Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, Надсадин поблагодарил работников завода за их патриотизм и самоотверженный труд. "Ваши конкретные дела говорят громче любых слов", - подчеркнул градоначальник. Особые слова благодарности прозвучали в адрес коллег, которые сейчас находятся на передовой.

Почетную грамоту получил слесарь Юрий Алешин. Благодарственные письма вручили слесарю-электрику Александру Коржукову, электрогазосварщику Дмитрию Куркину и Дмитрию Литовченко, которого отметили за лидерские качества. Все они внесли значительный вклад в укрепление материально-технической базы предприятия и помощь участникам специальной военной операции.

