Мэр Южно-Сахалинска наградил работников завода за помощь участникам СВО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Накануне Дня строителя мэр города Сергей Надсадин вручил награды сотрудникам завода имени М.А. Федотова, которые активно помогают военнослужащим. Коллектив предприятия занимается ремонтом техники для фронта, сбором гуманитарной помощи и поддержкой семей мобилизованных.
Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, Надсадин поблагодарил работников завода за их патриотизм и самоотверженный труд. "Ваши конкретные дела говорят громче любых слов", - подчеркнул градоначальник. Особые слова благодарности прозвучали в адрес коллег, которые сейчас находятся на передовой.
Почетную грамоту получил слесарь Юрий Алешин. Благодарственные письма вручили слесарю-электрику Александру Коржукову, электрогазосварщику Дмитрию Куркину и Дмитрию Литовченко, которого отметили за лидерские качества. Все они внесли значительный вклад в укрепление материально-технической базы предприятия и помощь участникам специальной военной операции.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
13:35 5 Августа В Южно-Сахалинске стартовали продажи горбуши по социальной цене
14:20 5 Августа На Сахалине открыли выставку к Международному дню коренных народов
17:42 7 Августа Фестиваль "Искусство Жизни" открывает третий сезон на Сахалине
10:15 8 Августа Сахалинский предприниматель похитил 21 миллион бюджетных средств
09:24 18 Июля Жители холмской пятиэтажки блокируют проведение капитального ремонта
17:30 18 Июля В Южно-Сахалинске ограничат движение на трех улицах из-за ремонтных работ
17:04 22 Июля В Аниве отец пытался спасти тонущего сына и погиб вместе с ним
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
Выбор редакции
- 11:23 Вчера В Южно-Сахалинске наградили активистов за вклад в развитие спорта
- 12:27 8 Августа В Южно-Сахалинске провели мастер-класс по нивхским орнаментам
- 17:42 7 Августа Фестиваль "Искусство Жизни" открывает третий сезон на Сахалине
- 09:37 6 Августа Сахалинский музей открывает выставку о войне с Японией
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?