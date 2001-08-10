Соцфонд выплатил сахалинским медикам более 589 миллионов рублей с начала года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские медики получили свыше 589 миллионов рублей дополнительных выплат с начала 2025 года. Социальный фонд России продолжает поддерживать работников здравоохранения в островном регионе специальными ежемесячными выплатами.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном отделении СФР, выплаты получили более 5 тысяч медицинских специалистов. В перечень получателей вошли врачи и средний медицинский персонал первичного звена, центральных районных и участковых больниц, а также сотрудники станций и отделений скорой помощи. Размер выплат варьируется от 4,5 до 50 тысяч рублей в зависимости от должности, категории, места работы и численности населения в населенном пункте.
Наибольшие суммы - 50 тысяч рублей врачам и 30 тысяч рублей среднему медперсоналу - получают специалисты, работающие в сельской местности и малых городах с населением до 50 тысяч человек. В населенных пунктах от 50 до 100 тысяч жителей выплаты составляют 29 тысяч и 13 тысяч рублей соответственно, а в крупных городах с населением свыше 100 тысяч человек - 18,5 тысяч и 8 тысяч рублей.
Соцфонд автоматически назначает выплаты на основании электронных реестров, которые ежемесячно формируют 27 медицинских организаций региона. Как подчеркнули в ведомстве, эти средства не облагаются налогами, не учитываются в среднем заработке и защищены от взысканий по исполнительным производствам. Получить консультацию по вопросам выплат можно по бесплатному номеру контакт-центра СФР 8-800-100-00-01.
