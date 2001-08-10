Исследование выявило отношение жителей Южно-Сахалинска к использованию ИИ при найме на работу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Согласно исследованию SuperJob, только 5% горожан готовы полностью доверить искусственному интеллекту проведение собеседований при приеме на работу. При этом 43% допускают частичное использование технологий, а 44% категорически против такого подхода.

15% респондентов однозначно готовы пройти собеседование с ИИ, еще 25% скорее согласны на такой формат. Среди аргументов "за" - интерес к новым технологиям и желание избежать субъективности человеческой оценки. Однако 22% горожан категорически против, а 38% скорее не одобряют использование ИИ, считая это признаком неуважения со стороны работодателя.

Исследование выявило, что мужчины чаще женщин отвергают ИИ-собеседования. Молодежь до 35 лет более лояльна к технологиям, чем старшее поколение. Люди с высшим образованием чаще поддерживают частичное использование ИИ, но реже готовы к полной автоматизации процесса по сравнению с теми, кто имеет среднее профессиональное образование.

Время проведения: 1—6 августа 2025 года

