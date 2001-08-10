Тихоокеанское
Сильный дождь прогнозируется на северных Курилах
16:44, | Новости общества Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации Сахалинского управления Росгидромета, вечером 8 и ночью 9 августа в Северо-Курильском районе ожидается очень сильный дождь.

В администрацию муниципального округа и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

