"Вода России": работники проекта "Сахалин-1" очистили анивский пляж от мусора.

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф» (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть» ) в рамках всероссийской акции «Вода России» провели уборку песчаного пляжа на берегу залива Анива. 50 волонтеров за два часа очистили участок береговой полосы длиной около трех километров.

Работники проекта «Сахалин-1» уже третий год подряд наводят порядок на Анивском пляже - одном из самых популярных мест отдыха жителей и гостей Сахалина. К сожалению, у популярности есть обратная сторона медали: не все отдыхающие соблюдают чистоту.

Несмотря на жаркий день, волонтеры не только очистили побережье, но и тщательно отсортировали мусор на несколько категорий для дальнейшей переработки и утилизации. Всего было собрано четырех кубометров различного мусора. На переработку во вторсырье была отсортировано почти две трети от всего объема, а именно: 278 кг резиновых отходов (старых покрышек, морских кранцев), 50 кг различного металла, 38 кг стекла и 9 кг пластика. Это та часть мусора, которая не окажется на свалке, а будет использовано в самом разном производстве: тротуарной плитки, резиновых покрытий для спортплощадок, различной упаковки и т.п.

- Сортировка мусора – важная часть нашей экологической акции, ведь благодаря ей мы не только очищаем место отдыха, но и возвращаем значительную часть важных ресурсов в экономический оборот, без захоронения их на земле нашего острова - отметила координатор экологической акции Надежда Стенина, начальник Отдела по экологическим вопросам ПБОТОС, - Радует, что каждый год мусора становится все меньше. Это значит, что своими акциями мы показываем правильный пример, и люди становятся более внимательными к охране природы.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры «Роснефти». Сотрудники проекта «Сахалин-1» активно участвуют в мероприятиях экологической направленности. Волонтеров можно регулярно увидеть на сезоннных работах в Сахалинском областном ботаническом саду, а в прошлом году они провели посадку саженцев сирени в сквере Сахалинского краеведческого музея.