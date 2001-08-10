На Камчатке с подрядчика взыскали 858 млн за строительство аварийного детсада

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Арбитражный суд Камчатского края обязал строительную компанию «Титан» выплатить 858,1 миллиона рублей за некачественное возведение детского сада в селе Тиличики, пишет ИА «Кам 24», ссылаясь на объединённую пресс-службу судов Камчатского края, здание, сданное в 2020 году, спустя три года признали аварийным и опасным для эксплуатации.

Всё началось в 2018 году, когда был заключён госконтракт на строительство детского сада. Бюджет Камчатского края выделил на эти цели 542 миллиона 218 тысяч рублей.

После ввода в эксплуатацию выяснилось, что в здании есть серьёзные дефекты: потрескались стены и перекрытия, фундамент деформировался. Оказалось, что причиной этого стала низкая прочность бетона.

Экспертиза, проведённая в 2023 году, признала объект аварийным и подлежащим сносу. Находиться в таком садике опасно из-за угрозы обрушения.

В 2024 году заказчик потребовал устранить недостатки, но подрядчик отказался, заявив, что дефекты не связаны с качеством работ.

Суд установил, что нарушения допускались с самого начала строительства – от создания геодезической разбивочной основы и на протяжении всех последующих этапов – подрядчик допустил существенные нарушения при производстве строительных работ, что повлияло на состояние построенного объекта и привело к его опасной деформации. Контроль за работами фактически отсутствовал, а цель подрядчика, по мнению суда, заключалась в экономии и незаконном выводе бюджетных средств.

Кроме компенсации убытков министерству строительства и жилищной политики Камчатского края, «Титан» должен выплатить более 5,9 миллиона рублей госпошлины и расходов на экспертизу. Решение пока не вступило в силу и обжалуется в апелляции.