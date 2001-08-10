На Камчатке с подрядчика взыскали 858 млн за строительство аварийного детсада
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Арбитражный суд Камчатского края обязал строительную компанию «Титан» выплатить 858,1 миллиона рублей за некачественное возведение детского сада в селе Тиличики, пишет ИА «Кам 24», ссылаясь на объединённую пресс-службу судов Камчатского края, здание, сданное в 2020 году, спустя три года признали аварийным и опасным для эксплуатации.
Всё началось в 2018 году, когда был заключён госконтракт на строительство детского сада. Бюджет Камчатского края выделил на эти цели 542 миллиона 218 тысяч рублей.
После ввода в эксплуатацию выяснилось, что в здании есть серьёзные дефекты: потрескались стены и перекрытия, фундамент деформировался. Оказалось, что причиной этого стала низкая прочность бетона.
Экспертиза, проведённая в 2023 году, признала объект аварийным и подлежащим сносу. Находиться в таком садике опасно из-за угрозы обрушения.
В 2024 году заказчик потребовал устранить недостатки, но подрядчик отказался, заявив, что дефекты не связаны с качеством работ.
Суд установил, что нарушения допускались с самого начала строительства – от создания геодезической разбивочной основы и на протяжении всех последующих этапов – подрядчик допустил существенные нарушения при производстве строительных работ, что повлияло на состояние построенного объекта и привело к его опасной деформации. Контроль за работами фактически отсутствовал, а цель подрядчика, по мнению суда, заключалась в экономии и незаконном выводе бюджетных средств.
Кроме компенсации убытков министерству строительства и жилищной политики Камчатского края, «Титан» должен выплатить более 5,9 миллиона рублей госпошлины и расходов на экспертизу. Решение пока не вступило в силу и обжалуется в апелляции.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:15 Сегодня Сахалинский предприниматель похитил 21 миллион бюджетных средств
09:51 Сегодня В Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело за фиктивную регистрацию мигрантов
09:56 Сегодня Полиция задержала охинца за кражу денег у семьи друга
09:06 Сегодня Подросток в Корсакове украл велосипед, чтобы его разобрать
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
12:23 1 Августа Студенты СахГУ осваивают стрельбу из автомата Калашникова
09:25 1 Августа Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
11:37 11 Июля Судебные приставы Сахалина отработали действия при угрозе теракта
09:24 18 Июля Жители холмской пятиэтажки блокируют проведение капитального ремонта
12:38 9 Июля Сахалинский предприниматель расширяет производство натурального чая
17:30 18 Июля В Южно-Сахалинске ограничат движение на трех улицах из-за ремонтных работ
Выбор редакции
- 12:27 Сегодня В Южно-Сахалинске провели мастер-класс по нивхским орнаментам
- 17:42 Вчера Фестиваль "Искусство Жизни" открывает третий сезон на Сахалине
- 09:37 6 Августа Сахалинский музей открывает выставку о войне с Японией
- 14:20 5 Августа На Сахалине открыли выставку к Международному дню коренных народов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?