В Южно-Сахалинске проверили ход строительства домов на улице Больничной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вице-мэр Южно-Сахалинска Денис Ю вместе с представителями городских управлений проверил ход строительства новых домов, готовность которых уже достигла 98%. В сентябре первые 180 семей из аварийного жилья получат ключи от новых квартир с чистовой отделкой и установленной бытовой техникой.

Как рассказали ТИА "Острова" в городской аддминистрации, подрядчик завершает внутреннюю отделку подъездов и квартир. "Из-за срыва сроков субподрядчиком нам пришлось скорректировать график и увеличить количество рабочих", - пояснил вице-мэр Денис Ю. Сейчас администрация ведет претензионную работу с недобросовестным подрядчиком.

Параллельно рабочие обустраивают дворовую территорию: устанавливают бордюры, готовят основания для фонарей и детских площадок. Как отметили в мэрии, переселение жителей из аварийного фонда остается приоритетной задачей - в этом году новые квартиры получат около 130 семей.