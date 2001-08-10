Сахалинские военные отрабатывают штурм позиций на полигоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие гвардейского армейского корпуса ВВО на полигоне "Троицкий" совершенствуют навыки захвата опорных пунктов условного противника. Новобранцы-контрактники учатся вести бой в разных условиях под руководством опытных инструкторов - участников специальной военной операции.

Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, бойцы отрабатывают ведение огня из различных положений - лежа, стоя, с колена и в движении. Тренировки проходят как на открытой местности, так и в лесном массиве, что позволяет максимально приблизить условия к реальным боевым.

Особое внимание инструкторы уделяют отработке командного взаимодействия при штурме укрепленных позиций. "Каждый боец должен контролировать свой сектор и прикрывать товарищей", - поясняют в командовании. Такие занятия помогают новобранцам довести до автоматизма основные тактические приемы ведения боя.