Губернатор поздравил строителей Сахалинской области с профессиональным праздником

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Накануне Дня строителя губернатор Валерий Лимаренко поздравил с профессиональным праздником работников отрасли.

– Наши строители неоднократно доказали, что способны справляться с любыми вызовами. Несмотря все трудности мы успешно завершили строительство аэровокзального комплекса на 5 млн пассажиров в год. Сахалинская область высокими темпами ликвидирует аварийное жилье. Мы вместе выстояли в период пандемии. Когда из России ушли иностранные нефтегазовые компании, на Сахалине прекратилось строительство дожимного компрессорного комплекса. Но наши специалисты ввели в строй объект, и сегодня он успешно работает. Это большая победа. Благодаря высокой квалификации островных строителей создается инфраструктура для развития Сахалина и Курил на десятилетия вперед. Спасибо вам за это, друзья, – сказал Валерий Лимаренко.

В ходе торжественного мероприятия в областном центре народного творчества глава региона наградил строителей за достижения в работе. Благодарностью Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации поощрили руководителя регионального центра по ценообразованию в строительстве Марину Мамонтову и начальника участка отделочных работ компании «Сфера» Ольгу Есипенко.

Звание «Почётный строитель Сахалинской области» присвоили директору «Востокдорстрой» Александру Гордову и генеральному директору Ассоциации «Сахалинстрой» Валерию Мозолевскому.

Почетными грамотами регионального правительства поощрили четырех сотрудников, еще девятерых наградили Благодарностью губернатора. Среди них – начальник участка отделочных работ компании «Сфера» Марина Капрунова. В отрасли она работает уже 18 лет, а до этого почти столько же преподавала профессиональные дисциплины в строительном техникуме.

– Встречаю многих своих студентов на площадках. Быть строителем – значит тяжело и упорно трудиться. Для нас не редкость – переработки. Когда идет сдача объекта, нет ни выходных, ни праздников. Мы жертвуем собой, семьей ради своего любимого дела ­– делать краше наш город и всю Сахалинскую область. Посмотрите, какие объекты сегодня – красивые, высотные, масштабные! Сразу вспоминается студенческий городок на проспекте Победы. Он стал настоящим украшением города, – поделилась Марина Капрунова. – Сахалинская область – один из самых перспективных регионов для работников нашей сферы. Здесь регулярно инициируются большие стройки. Такая загрузка дает работу тысячам строителей и стабильность их семьям.

Отметим, в начале своего первого губернаторского срока Валерий Лимаренко поставил задачу – нарастить объемы жилищного строительства до рекордных 500 тысяч квадратных метров. Теперь сахалинские строители ежегодно удерживают эту высокую планку.

– Когда приезжаешь на встречу с жителями в район, и люди благодарят за то, что они переехали в новое жилье, за то, что их дети тренируются в новых спорткомплексах и занимаются творчеством в новых домах культуры, тогда весь груз с плеч слетает. Каждый день строители вносят душу и сердце в развитие нашей области. И вместе мы достигнем любых целей, – отметил министр строительства Сахалинской области Николай Давыдов.

В островном регионе вводят более 1 квадратного метра жилья на человека в год. Это один из лучших показателей в стране. Более 22 тысяч семей уже переехали из аварийных домов в комфортное жилье.

Растут современные жилые кварталы с социальной инфраструктурой. В их числе – микрорайоны «Горизонт» и «Уюн парк». В этом году должны сдать первые квартиры в жилом квартале «Сердце Сахалина» в Корсакове.

Возводится один из самых знаковых объектов последних десятилетий – передовой кампус СахалинТех. Современный студенческий городок заселят уже в этом году, а научно-образовательный комплекс сдадут в 2026ом.

Совместно со строителями реализуются и другие важные проекты – модернизация Корсаковского порта, строительство логистического центра и современных гостиниц.