В Южно-Сахалинске отменили фестиваль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с погодными условиями сегодня отменяется фестиваль «ДвижОК», который проходит в рамках проекта «Молодежная симфония» за концертным залом «Симфония» (г. Южно-Сахалинск, Коммунистический  проспект, 33).

Вечерний концерт в Сахалинском областном краеведческом музее состоится согласно программе в 19.00.

