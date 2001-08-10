Мэр Южно-Сахалинска проверил ход благоустройства набережной Еланьки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин лично проверил ход работ по благоустройству набережной реки Еланьки, где планируют создать многофункциональную зону отдыха. Проект должен объединить различные форматы досуга для всех категорий горожан - от детских площадок до зон для спокойного отдыха.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, уже выполнены основные подготовительные работы: расчистили и расширили русло реки, укрепили берега, создали заводи и убрали сухую растительность. "Набережная Еланьки обладает огромным потенциалом стать любимым местом отдыха южносахалинцев", - подчеркнул Надсадин во время осмотра территории.

Проект реализуют по поручению губернатора Валерия Лимаренко при участии местного бизнеса. Новое общественное пространство появится рядом со строящимся жилым комплексом "Южный парк" и, по замыслу властей, должно стать популярной рекреационной зоной. Администрация города делает особый акцент на создании комфортных мест отдыха в шаговой доступности для жителей всех районов.