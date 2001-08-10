Тихоокеанское
Южные районы Сахалина 8 августа ожидают сильные дожди
15:11, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Согласно прогнозу Сахалинского Росгидромета, 8 августа 2025 года в южной части острова пройдут интенсивные осадки. Особенно сильные дожди ожидаются в Макаровском, Долинском, Холмском, Невельском, Анивском, Корсаковском районах и Южно-Сахалинске.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, спасательные подразделения уже привели в готовность технику и персонал для оперативного реагирования на возможные последствия непогоды. Специалисты круглосуточно отслеживают развитие метеорологической ситуации.

