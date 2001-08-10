Дети на Сахалине начинают активно пользоваться интернетом с 8 лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МТС и онлайн-платформа Авито провели совместное исследование, посвященное вопросам цифрового воспитания детей. Согласно опросу, почти 70% родителей из дальневосточных регионов начинают обучать детей безопасному поведению в сети, когда покупают первый смартфон. При этом, четверть опрошенных занимаются профилактикой заранее — еще до покупки гаджета.

Большинство опрошенных родителей считают, что 8 лет – приемлемый возраст, чтобы начать пользоваться цифровыми платформами. При этом чем старше родители, тем выше этот показатель — для родителей в возрасте 25-34 лет приемлемый возраст составляет 9 лет, тогда как для группы 55-64 лет — 12 лет. В среднем же дальневосточные дети проводят на цифровых платформах 3 часа в день.

В целом, родители ответственно относятся к тому, чтобы контролировать время, которое ребенок проводит в сети. Согласно опросу, это наиболее популярный метод цифрового воспитания в дальневосточных регионах. Только 19% опрошенных контролируют не только время, но и контент. А почти треть опрошенных доверяют детям и просят их самостоятельно регулировать свое время. Также одним из главных правил безопасности дальневосточные родители считают не называть личные данные и не переходить по подозрительным ссылкам.

«Современные дети погружаются в цифровой мир уже с 5-6 лет, и это естественный процесс. Важная задача родителя — не ограждать ребенка от интернета стеной, а стать его надежным проводником в этом пространстве. Ключ к безопасности — честный и открытый диалог. Обсуждайте с детьми реальные риски сети: почему нельзя доверять личные данные незнакомцам, как распознать манипуляции и почему любое сомнение – это повод сразу обратиться к родителю. Ребенок все равно будет исследовать онлайн-мир. Наша общая цель — сделать этот путь максимально защищенным, наполнив его доверием и практическими знаниями правил цифровой безопасности», — комментирует директор сервиса безопасного пространства для детей Membrana Kids от МТС Арсений Эпов.

«Дети легко осваивают технологии, но часто не осознают риски. По данным “Цифрового диктанта 2024”, уровень цифровой грамотности у подростков ниже среднего по стране. Это подчеркивает необходимость формирования у детей правильных привычек и понимания основ цифровой безопасности с раннего возраста: чем раньше дети узнают о рисках и возможностях интернета, тем легче им будет адаптироваться и выстраивать безопасные модели поведения в сети. Мы осознаем свою роль в этом процессе. Первый опыт взаимодействия с онлайн-платформами во многом определяет дальнейшее отношение пользователя к ним. Поэтому для нас крайне важно, чтобы первые сделки в интернете были не только успешными, но и безопасными и положительно влияли на доверие детей к цифровому пространству», — говорит директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова.

Фото: Галия Ельская