Пассажиры раскрасили гигантскую карту России в аэропорту Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главная воздушная гавань Сахалина творчески подошла к празднованию своего двухлетия, предложив пассажирам раскрасить трехметровую карту России. За два года работы аэровокзал обслужил почти 3 миллиона пассажиров и обработал свыше 31 тысячи тонн грузов.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, акция "Раскрась свой регион" прошла в зоне прилета. Путешественники с помощью акриловых красок заполняли контуры тех субъектов РФ, откуда они прибыли. Особой популярностью пользовались Дальневосточные регионы, Москва и Калининград. Цветовую гамму подобрали в соответствии с фирменным девизом комплекса "Встречаем рассвет первыми".

Генеральный директор аэровокзала Руслан Степанец отметил, что за прошедший год компания внедрила несколько инновационных сервисов: "Мы первыми в России открыли комнату отдыха для животных, запустили доставку багажа в отели и на горнолыжные склоны. В планах - развитие международного направления, особенно с Китаем, где уже подписаны предварительные соглашения".

В ближайших планах авиагавани - расширение маршрутной сети и подготовка к приему международных рейсов. За два года работы аэровокзал отправил и принял почти 27 тысяч рейсов, став важным транспортным узлом Дальнего Востока.