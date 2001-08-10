Сахалинские артиллеристы отрабатывают боевые стрельбы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Контрактники Восточного военного округа проходят интенсивную подготовку на полигоне "Успеновский", где отрабатывают навыки работы с 120-мм минометами "Сани". Под руководством опытных офицеров-участников СВО новобранцы уже выполнили первые боевые стрельбы, успешно поразив цели на расстоянии свыше 2 километров.
Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, в течение нескольких недель расчеты отрабатывают нормативы по занятию огневых позиций, маскировке и приведению орудий в боевое положение. Особое внимание уделяют работе с артиллерийскими приборами - новобранцы доводят свои навыки до автоматизма под чутким контролем инструкторов.
На полигоне "Успеновский" артиллеристы впервые применили полученные знания на практике. Координаты целей они получали от операторов БПЛА и с помощью средств визуального наблюдения. После корректировки огня расчеты точно поразили мишени, имитирующие технику и живую силу условного противника, полностью уничтожив опорный пункт. Обучение продолжается в формате постоянных практических занятий, что позволяет быстро нарабатывать необходимый боевой опыт.
