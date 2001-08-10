Экологи освободили 83 тюленя от пластикового мусора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская группа "Друзья океана" организовала девятидневную экспедицию, в ходе которой 12 волонтеров освободили 80 северных морских котиков и 3 новорожденных сивучонка от смертельно опасных пластиковых "ошейников". Спасатели работали по международным ветеринарным протоколам, проведя 31 операцию под анестезией.

Как рассказали ТИА "Острова" в клубе "Бумеранг", чаще всего животные запутывались в упаковочных лентах, рыболовных сетях и бытовом мусоре. "Особенно опасны жаберные сети - они наносят глубокие рваные раны, которые быстро становятся смертельными", - пояснила ветеринар Анна Субботина. Для сложных случаев спасатели применяли анестезию, что позволило безопасно проводить многочасовые операции.

Руководитель экспедиции Вячеслав Козлов отметил: "Каждое действие имеет значение. Даже просто разрезая упаковочные кольца, мы можем спасти чью-то жизнь". Волонтеры обнаружили, что три спасенных сивучонка родились всего два месяца назад и уже успели запутаться в мусоре. "Это показывает, насколько серьезна проблема загрязнения океана", - добавила Валентина Мезенцева из клуба "Бумеранг".

Фото предоставлено клубом "Бумеранг"