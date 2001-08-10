Экологи освободили 83 тюленя от пластикового мусора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская группа "Друзья океана" организовала девятидневную экспедицию, в ходе которой 12 волонтеров освободили 80 северных морских котиков и 3 новорожденных сивучонка от смертельно опасных пластиковых "ошейников". Спасатели работали по международным ветеринарным протоколам, проведя 31 операцию под анестезией.
Как рассказали ТИА "Острова" в клубе "Бумеранг", чаще всего животные запутывались в упаковочных лентах, рыболовных сетях и бытовом мусоре. "Особенно опасны жаберные сети - они наносят глубокие рваные раны, которые быстро становятся смертельными", - пояснила ветеринар Анна Субботина. Для сложных случаев спасатели применяли анестезию, что позволило безопасно проводить многочасовые операции.
Руководитель экспедиции Вячеслав Козлов отметил: "Каждое действие имеет значение. Даже просто разрезая упаковочные кольца, мы можем спасти чью-то жизнь". Волонтеры обнаружили, что три спасенных сивучонка родились всего два месяца назад и уже успели запутаться в мусоре. "Это показывает, насколько серьезна проблема загрязнения океана", - добавила Валентина Мезенцева из клуба "Бумеранг".
Фото предоставлено клубом "Бумеранг"
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
12:23 1 Августа Студенты СахГУ осваивают стрельбу из автомата Калашникова
09:25 1 Августа Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
11:37 11 Июля Судебные приставы Сахалина отработали действия при угрозе теракта
09:24 18 Июля Жители холмской пятиэтажки блокируют проведение капитального ремонта
12:38 9 Июля Сахалинский предприниматель расширяет производство натурального чая
17:30 18 Июля В Южно-Сахалинске ограничат движение на трех улицах из-за ремонтных работ
Выбор редакции
- 17:42 Вчера Фестиваль "Искусство Жизни" открывает третий сезон на Сахалине
- 09:37 6 Августа Сахалинский музей открывает выставку о войне с Японией
- 14:20 5 Августа На Сахалине открыли выставку к Международному дню коренных народов
- 12:23 1 Августа Студенты СахГУ осваивают стрельбу из автомата Калашникова
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?