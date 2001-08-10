Сахалинские призывники учатся метать гранаты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие гвардейского мотострелкового соединения ВВО, проходящие службу по призыву, отрабатывают нормативы по метанию учебных гранат РГД-5. В ближайшее время им предстоит выполнить этот же норматив, но уже с использованием боевых гранат на войсковом стрельбище.

Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, перед практической частью каждый боец проходит проверку знаний по технике безопасности и правилам метания гранат. Опытные офицеры - участники специальной военной операции - лично контролируют процесс обучения и помогают новобранцам освоить технику.

Во время тренировок военнослужащие концентрируются на точности и дальности броска. По условиям норматива, им нужно поразить мишень, имитирующую противника в окопе на расстоянии 25 метров.