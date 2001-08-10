В Южно-Сахалинске обсуждают благоустройство двора на улице Поповича

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Представители городской администрации встретились с жителями дома №45А по улице Поповича, чтобы обсудить проект благоустройства их двора. Основной темой обсуждения стало создание комфортной и безопасной пешеходной зоны, для чего потребуется убрать часть старых зеленых насаждений.

Как рассказали ТИА "Острова" городской администрации, инициатива по обустройству тротуаров исходила от самих жителей. На встрече им представили несколько вариантов решений, предварительно остановившись на прокладке тротуара с восточной стороны дома.

Для реализации проекта необходимо согласие большинства собственников. Администрация подготовит бланки для голосования, после чего можно будет приступить к работам. Как сообщила жительница дома Анна Терентьева, многие поддерживают проект, так как старые деревья уже не выполняют своих функций, а новые пешеходные зоны и парковочные места улучшат качество жизни. Параллельно на встрече обсудили состояние спортивной площадки и вопросы капитального ремонта дома. В 2025 году в Южно-Сахалинске планируют обновить 24 двора в рамках программы благоустройства.