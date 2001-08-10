Учеба на горизонте: в Южно-Сахалинске готовы открыть новую школу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Степень завершенности новой школы проверили сегодня в ЖК «Горизонт». Мэр города Сергей Надсадин лично осмотрел здание вместе с представителями строительной компании и проверяющих организаций. По итогам комиссии стало ясно – школа практически готова к открытию.
Генеральный директор компании-подрядчика «Сфера» Андрей Залпин отметил, что комиссионный осмотр прошел успешно, а все замечания устранят в кратчайшие сроки.
– Мы полностью принимаем все рекомендации комиссии и уже приступили к работе. Уверен, что 1 сентября школа распахнет двери для детей в полной готовности, – подчеркнул он. – Среди замечаний – отдельные вопросы по светопрозрачным конструкциям, газону и резиновому покрытию на стадионе. Все они будут устранены в рамках гарантийных обязательств без переноса сроков сдачи объекта.
Учреждение получило название СОШ № 25 им. А. П. Чехова. Уже сформирован коллектив сотрудников, включая педагогический состав. Обучение будет охватывать все классы с 1 по 11. В настоящее время ведется прием заявлений.
– Это важный социальный объект для жителей микрорайона «Горизонт», и мы держим его на особом контроле. Все работы идут по графику, и 1 сентября дети обязательно сядут за парты в новых классах, – отметил глава областной столицы. Уверен, что построенная школа обеспечит потребности этого микрорайона.
Новое учебное заведение рассчитано на 550 мест, здесь будут созданы инновационные пространства, которые позволят учащимся погрузиться в изучение робототехники и активно заниматься проектной деятельностью. Библиотека превратится в современный коворкинг с гибкой мебелью и цифровыми инструментами, способствующими творческому процессу. Особое внимание будет уделено центру детских инициатив, где разместятся медиа и фотостудия для самовыражения и развития креативных навыков. Кроме того, школа планирует внедрить передовую программу по виртуальной реальности, открывающую новые горизонты в обучении и восприятии мира.
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