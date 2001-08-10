Те же метры, другая цена: где теряется выгода беспроцентной рассрочки на квартиру
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Надпись «0%» сообщает лишь о том, что на остаток стоимости не начисляют проценты по условиям программы. Она ничего не говорит о цене самой квартиры. Застройщик может предложить одну сумму при полной оплате и другую – при расчёте частями. Тогда расходы покупателя отличаются, хотя в графике рассрочки нет ни одного рубля процентов.
Разница возникает из-за условий продажи. Например, скидка может действовать при единовременном расчёте, но отсутствовать при оплате частями. При этом рассрочка сохраняет деньги в распоряжении покупателя на несколько месяцев или лет. Чтобы оценить её финансовую выгоду, придётся сопоставить оба обстоятельства.
Предположим, квартира стоит 10 млн рублей, а при единовременной оплате за неё просят 9,6 млн. По условиям предложения рассрочка на квартиры в новостройках может предусматривать выплату полной стоимости – всех 10 млн рублей, но без процентов. Разница в 400 тысяч возникает из-за недоступной скидки, а не процентной ставки. Её легко не заметить, если смотреть только на первоначальный и ежемесячный взносы.
Скидка за полную оплату: как не потерять её из виду
Попросите рассчитать стоимость выбранной квартиры двумя способами: при единовременной оплате и в рассрочку. Уточните срок действия предложений: сегодня может завершаться акция, а завтра измениться прайс. Скидки за размер первоначального взноса, специальные цены и другие бонусы тоже проверяйте отдельно. Несколько акций необязательно суммируются.
В коротком сравнении должны быть три строки:
Цена квартиры при полном расчёте с учётом доступных скидок.
Полная сумма по рассрочке: первоначальный взнос плюс все последующие платежи.
Дополнительные обязательные расходы по каждому варианту, если они предусмотрены документами.
Сопоставляйте цены на одну и ту же квартиру. Разные этажи, отделка или сроки передачи способны повлиять на стоимость и сделать расчёт бессмысленным.
Ежемесячный взнос не показывает всей нагрузки
Вернёмся к квартире за 10 млн рублей. При первоначальном взносе 30% покупатель перечисляет 3 млн сразу. Остальные 7 млн за пять лет равными ежемесячными платежами – примерно по 116,7 тысячи рублей. График понятен, но он не отменяет необходимости накопить первые 3 млн и поддерживать семейный бюджет следующие 60 месяцев.
Срок меняет ежемесячную нагрузку, но не обязательно договорную цену. Если те же 7 млн распределить на более короткий период, платить каждый месяц придётся больше. При этом отсутствие процентов не гарантирует, что застройщик сохранит все скидки или разрешит любой удобный срок: конкретные параметры определяют условия программы.
Особого внимания требуют предложения с крупным завершающим платежом. Небольшие регулярные взносы могут выглядеть привлекательно, но в конце срока покупателю потребуется сразу несколько миллионов рублей. Если деньги ещё предстоит получить от продажи другой недвижимости, учитывайте риск задержки сделки.
Цена договора и остальные расходы на покупку
При покупке по договору долевого участия (ДДУ) в нём указывают цену квартиры, сроки и порядок оплаты. Однако семейный бюджет интересует более широкий вопрос: сколько денег понадобится до переезда и после него.
Аренда жилья на время строительства, ремонт и переезд не являются удорожанием рассрочки со стороны застройщика, но влияют на способность соблюдать график. При этом часть таких расходов возникнет и при полной оплате.
Разделите расчёт на несколько этапов:
Запишите договорную цену и все платежи по графику, включая первоначальный взнос.
Прибавьте обязательные расходы по сделке, если они есть, и выделите те, которые различаются между способами оплаты.
Отдельно оцените сопутствующие затраты: аренду, ремонт, переезд и резерв на непредвиденные расходы.
Сопоставьте оставшиеся накопления и доходы с датами крупных взносов.
Такой расчёт покажет две разные вещи: сколько стоит приобретение квартиры по документам и насколько посильна покупка для вашего бюджета. Смешивать эти цифры в одну цену квадратного метра не стоит.
Какие условия договора могут изменить расчёт
Предварительная таблица платежей полезна, но решение принимайте после изучения договора и приложений. Особенно внимательно прочитайте положения о цене, сроках и последствиях нарушения графика.
Проверьте следующие условия:
Зафиксирована ли цена и в каких случаях стороны вправе согласовать её изменение.
Что произойдёт при изменении площади квартиры после обмеров и предусмотрен ли перерасчёт.
Можно ли погасить остаток досрочно, изменится ли график и сохранится ли цена.
Как начисляют неустойку за просрочку и при каких нарушениях возможно расторжение договора.
Для ДДУ закон допускает изменение цены после заключения по соглашению сторон, если договор предусматривает такую возможность, случаи и условия изменения. Простого обещания менеджера о неизменности платежей недостаточно: сверяйте формулировки в документах.
Если рассчитываете погасить остаток ипотекой, заранее уточните порядок перехода и не считайте одобрение банка гарантированным. Условия кредитования через несколько лет могут отличаться от сегодняшних.
Когда отказ от скидки может быть оправданным
Вернуться к примеру с разницей в 400 тысяч полезно с другого вопроса: что покупатель получает за возможность не отдавать всю сумму сразу? Свободные деньги могут понадобиться для бизнеса, семейного резерва или завершения продажи прежнего жилья. Для кого-то сохранение накоплений действительно стоит дороже утраченной скидки. Другому человеку выгоднее рассчитаться сразу и уменьшить цену покупки.
Учитывайте и срок рассрочки. Разница в цене при выплатах за полгода и при распределении платежей на несколько лет имеет разное значение. Длительный график позволяет сохранить больше свободных средств, однако обязательства перед застройщиком сохраняются до полного расчёта.
Сравните оба варианта на одну дату и одну квартиру, запросите окончательные суммы и график, а затем проверьте бюджет на случай задержки доходов. Если платить частями удобнее, это разумный аргумент в пользу рассрочки. Но решение должно опираться на известную общую сумму и доступный денежный резерв, а не на крупное «0%» в объявлении.
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