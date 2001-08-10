Губернатор Валерий Лимаренко и омбудсмен Анатолий Крутченко подвели итоги работы за год
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко провел рабочую встречу с Уполномоченным по правам человека в регионе Анатолием Крутченко. Основной темой обсуждения стали итоги работы правозащитника за прошедший год, а также ключевые социальные вопросы, волнующие жителей области.
Анатолий Крутченко отметил значительное улучшение ситуации с предоставлением технических средств реабилитации (ТСР) для людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря совместным усилиям губернатора и нового руководства федерального социального фонда, количество жалоб на эту тему сократилось в 19 раз. Валерий Лимаренко подчеркнул, что продолжит лично контролировать этот вопрос и оперативно реагировать на любые обращения.
Особое внимание на встрече уделили проблеме лекарственного обеспечения. Губернатор поручил правозащитнику информировать его о каждом случае, когда пациенты не могут своевременно получить льготные препараты. С прошлого года спрос на такие медикаменты вырос на треть, и по инициативе Лимаренко на их закупку дополнительно выделили 200 миллионов рублей.
Анатолий Крутченко также поблагодарил губернатора за адресный подход к социальной поддержке жителей региона. По его словам, опыт Сахалинской области в этой сфере получил высокую оценку на федеральном уровне. Кроме того, правозащитник отметил успехи в оказании помощи военнослужащим и их семьям. В региональных медицинских учреждениях прошли лечение и реабилитацию около 2 тысяч бойцов, а в ряде случаев удалось установить судьбу пропавших без вести и вернуть их к родным.
За прошлый год к Уполномоченному по правам человека поступило более 400 обращений, большинство из которых решили положительно. Продолжилась и практика выездных приемов, в рамках которых почти 1,5 тысячи островитян получили помощь в защите своих прав.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:36 4 Апреля Курильчанку будут судить за пять ударов ножом
12:22 4 Апреля В Южно-Сахалинске стартовала регистрация на полумарафон
14:00 3 Апреля Военнослужащие проводят плановые занятия по огневой подготовке в Сахалинской области
12:11 3 Апреля В аэровокзале Южно-Сахалинска открылась выставка "Художники Сахалина"
10:49 12 Марта На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
12:28 20 Марта Авиа- и железнодорожные перевозчики Сахалина запускают масштабную программу сотрудничества
15:48 12 Марта На Сахалине продолжается работа по выдворению нелегальных гостей
12:30 18 Марта Сахалинка поверила лже-коммунальщикам и лишилась почти 800 тысяч рублей
Выбор редакции
- 09:55 Вчера Сахалинские ветераны получат юбилейные выплаты к 80-летию Победы
- 14:18 8 Апреля В Южно-Сахалинске пройдет межрегиональный форум о роли библиотек в патриотическом воспитании
- 12:01 8 Апреля Сахалинская область за неделю отправила за рубеж 37 партий водных биоресурсов
- 11:45 7 Апреля Молодые таланты со всей России соберутся на Сахалине для участия в творческом турнире
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?