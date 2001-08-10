Губернатор Валерий Лимаренко и омбудсмен Анатолий Крутченко подвели итоги работы за год

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко провел рабочую встречу с Уполномоченным по правам человека в регионе Анатолием Крутченко. Основной темой обсуждения стали итоги работы правозащитника за прошедший год, а также ключевые социальные вопросы, волнующие жителей области.

Анатолий Крутченко отметил значительное улучшение ситуации с предоставлением технических средств реабилитации (ТСР) для людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря совместным усилиям губернатора и нового руководства федерального социального фонда, количество жалоб на эту тему сократилось в 19 раз. Валерий Лимаренко подчеркнул, что продолжит лично контролировать этот вопрос и оперативно реагировать на любые обращения.

Особое внимание на встрече уделили проблеме лекарственного обеспечения. Губернатор поручил правозащитнику информировать его о каждом случае, когда пациенты не могут своевременно получить льготные препараты. С прошлого года спрос на такие медикаменты вырос на треть, и по инициативе Лимаренко на их закупку дополнительно выделили 200 миллионов рублей.

Анатолий Крутченко также поблагодарил губернатора за адресный подход к социальной поддержке жителей региона. По его словам, опыт Сахалинской области в этой сфере получил высокую оценку на федеральном уровне. Кроме того, правозащитник отметил успехи в оказании помощи военнослужащим и их семьям. В региональных медицинских учреждениях прошли лечение и реабилитацию около 2 тысяч бойцов, а в ряде случаев удалось установить судьбу пропавших без вести и вернуть их к родным.

За прошлый год к Уполномоченному по правам человека поступило более 400 обращений, большинство из которых решили положительно. Продолжилась и практика выездных приемов, в рамках которых почти 1,5 тысячи островитян получили помощь в защите своих прав.