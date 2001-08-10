Сахалинцы смогут оставлять чаевые сотрудникам call-центров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – Цифровая экосистема МТС объявляет о запуске системы добровольных чаевых для сотрудников контактных центров. Теперь клиенты МТС смогут выразить благодарность сотрудникам поддержки за качественную помощь, отправив чаевые через удобный и безопасный сервис. После завершения разговора клиент получает SMS-сообщение со ссылкой для отправки чаевых через партнёрскую услугу.
Решение о внедрении системы было принято на основе данных речевой аналитики MTS AI, которая активно используется в клиентском сервисе. Анализ показал, что многие клиенты хотели бы иметь возможность вознаградить сотрудников за качественную работу. На первом этапе пилотный проект подтвердил востребованность сервиса: 90% сотрудников получают чаевые, а максимальная сумма перевода составила 1551 рубль.
Пока система чаевых работает в пилотном режиме, но в ближайшее время она будет поэтапно внедрена во все направления клиентского сервиса экосистемы. Техническое решение было найдено в рамках МТС Challenge — программе отбора технологических проектов в области предоставления клиентского сервиса центра инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub.
«Новая система придаст дополнительный стимул для улучшения качества обслуживания. Мы хотели бы, чтобы как можно больше клиентов и сотрудников чувствовали свою значимость, а получение благодарности вдохновляли нас на еще большее внимание к каждому запросу. МТС продолжает совершенствовать клиентский опыт, внедряя инновационные решения, которые делают жизнь клиентов и сотрудников компании лучше. Запуск системы чаевых — это еще один шаг к созданию экосистемы, где технологии служат людям», — отметила вице-президент МТС по клиентскому опыту и сервису Татьяна Мудрецова.
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