На Сахалине завершилась акция "Дарите книги с любовью"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Торжественное мероприятие, приуроченное к Международному дню книгодарения прошло 14 февраля в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. В нем приняли участие читатели и гости СахОУНБ, учащиеся южно-сахалинской гимназии №2 имени А.С. Пушкина, руководители областных, муниципальных и городских библиотек, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Присутствующим напомнили, что в преддверии акции региональное министерство культуры и архивного дела совместно с тремя областными библиотеками объявило сбор книг для мероприятия. В результате было собрано более 500 книг, часть из которых вручили во время торжественной встречи.
Исполняющая обязанности директора Сахалинской областной универсальной научной библиотеки Марина Волкова поздравила всех островитян с Международным день книгодарения и подчеркнула важность укрепления традиций дарить и читать книги.
Руководители областных библиотек – детской и специальной – наградили благодарственными письмами от министерства культуры и архивного дела Сахалинской области щедрых и активных дарителей, которые регулярно пополняют фонды островных библиотек уникальными изданиями. Среди них Галина Шубина, которая в течение нескольких лет передала в дар специальной библиотеке для слепых 548 книг. Так же благодарнотью отметили директора гимназии № 1 им. А.С. Пушкина Татьяну Чуприкову и члена Всероссийского общественного движения «Солдаты Победы» Алексея Рыбакова.
Кроме того, в этот день руководители трех ведущих библиотек островного региона приняли решение передать собранные книги организациям-партнерам.
Так, подарочные посылки от Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, наполненные ценными изданиями, отправлены в управления Росгвардии по Сахалинской области, Пограничное управления ФСБ России по Сахалинской области и для формирования библиотеки военного клинического госпиталя.
Подарочные книжные посылки от Сахалинской областной детской библиотеки переданы детям участников специальной военной операции, а также юным читателям Корсаковской централизованной библиотечной системы.
Книжная посылка от специальной библиотеки для слепых отправится в Южно-Сахалинский психоневрологический интернат.
Мероприятие дополнили творческие номера ансамбля скрипачей «Виола» Детской школы искусств №2 города Южно-Сахалинска, а также воспитанников театральной студии «Остров» Дворца детского (юношеского) творчества.
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