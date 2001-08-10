Тихоокеанское
информационное агентство
14 Февраля 2025
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14 февраля выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина запрещено
12:51, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

14 февраля выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина запрещено

14 февраля выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина запрещено

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 февраля в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина располагается сплоченный дрейфующий лед. Выход на лед запрещен, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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