Тихоокеанское
информационное агентство
14 Февраля 2025
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09:39, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинским школьникам рассказали о безопасности в интернете

Сахалинским школьникам рассказали о безопасности в интернете

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Информационный урок «Интернет: опасность и безопасность» прошел в Региональном центре Президентской библиотеки, действующей при СахОУНБ 12 февраля. Участниками встречи стали учащиеся южно-сахалинской школы №4, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Ребятам рассказали о Всемирном дне безопасного интернета, который отмечается во второй вторник февраля, а также об истории развития интернета. Школьников проинформировали о способах защиты персональных данных, определении достоверности информации в интернете, а также о том, как обезопасить свой компьютер от различных вредоносных программ.

В завершение встречи ребята разгадывали тематические ребусы и отвечали на вопросы викторины «Безопасный интернет».

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